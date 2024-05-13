TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Yerli ve Milli KAAN için tarih verdi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, KAAN için önemli bir tarih verdi ve gelişmeleri paylaştı. Yerli üretim olan bu savaş uçağı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN’la ilgili önemli gelişmeleri paylaştı.
Kotil, gelecek için kısa vadeli hedeflerini aktardığı mesajında; " 2028 yılında 20 adet KAAN teslim edeceğiz. 2030-2033’lerde çok sayıda daha teslim edeceğiz ve Türk Filosu yüzlerce KAAN’dan oluşmuş olacak.” dedi.
“Milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin bekası için %100 yerli olmak zorundadır.” diyen Kotil, sözlerini şöyle sürdürdü: Motoru da yapıyoruz, mecburuz. İnşallah 2028-2029 yıllarında KAAN’ı kendi motorumuzla uçuracağız.
Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu uçak, F-35’den iyi bir uçak. F-35, 6 ton taşıyor; bu 10 ton taşıyor mühimmat olarak.