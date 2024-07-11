TYP kura sonuçları isim listesi 2024 | Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş İŞKUR TYP açıklandı mı?
TYP kura sonuçları isim listesi 2024 belli oldu mu? İŞKUR tarafından organize edilen Toplum Yararına Program (TYP) belirli sürelerle işsiz vatandaşları istihdam eden bir programdır. Bu programın amacı öncelikli afet, salgın, acil durum yaşayan illerdeki devlet işlerinin devamının sağlanmasıdır. İşte bu kapsamda TYP kadro açtı. Başvuruları aldı. TYP personel alımı İzmir, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kayseri, Çankırı, Bitlis, Tokat, Manisa ve Adıyaman illeri için gerçekleşti. TYP başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TYP kura sonuçları 2024 isim listesi
Toplum Yararına Program çerçevesinde alımı İzmir, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kayseri, Çankırı, Bitlis, Tokat, Manisa ve Adıyaman illerinde başvuru alımları gerçekleşti. Toplamda 1750 TYP kadro alımı için başvuru sonuçları dört gözle bekleniyor. Devlet kadrosunda belirli süreyle çeşitli görevlerde çalışacak TYP personeli başvuru sonuçları ve sürecini İŞKUR internet sitesinden takip ediyor. Peki İŞKUR TYP kadro sonuçları açıkladı, TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024
Toplum Yararına Program personel alımı il il gerçekleşti. 1750 TYP personel başvurusu İzmir, Ordu, Kilis, Bartın, Bayburt, Aksaray, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kayseri, Çankırı, Bitlis, Tokat, Manisa ve Adıyaman illerinde alındı. İŞKUR TYP isim listesi için geri sayıma başladı. İŞKUR'un açıklaması ise an meselesi. Peki hangi ilde kaç TYP kadro başvurusu kabul edildi? İşte TYP personel başvuru sonuçları...
Kilis TYP Personel Alımı
- Son Başvuru Tarihi: 6 Temmuz 2024
10 Kişi Merkez - İş İlanı No: 321282
Ordu TYP Personel Alımı
- Son Başvuru Tarihi: 6 Temmuz 2024
32 Kişi Altınordu - İş İlanı No: 321283