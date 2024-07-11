TYP kura sonuçları isim listesi 2024 | Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş İŞKUR TYP açıklandı mı?

Toplum Yararına Program çerçevesinde alımı İzmir, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Kayseri, Çankırı, Bitlis, Tokat, Manisa ve Adıyaman illerinde başvuru alımları gerçekleşti. Toplamda 1750 TYP kadro alımı için başvuru sonuçları dört gözle bekleniyor. Devlet kadrosunda belirli süreyle çeşitli görevlerde çalışacak TYP personeli başvuru sonuçları ve sürecini İŞKUR internet sitesinden takip ediyor. Peki İŞKUR TYP kadro sonuçları açıkladı, TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte tüm detaylar...