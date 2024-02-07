Üç haftadır geriliyor: İşte banka banka ihtiyaç kredilerinde yeni taksit oranları Tüketici ve ticari kredilerde büyüme ocak ayının sonunda yavaşlamaya başladı. Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredi faiz oranlarında gevşemeye gözlenirken; ticari kredilerde ise yükseliş sürüyor. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte 100.000 TL kredinin banka banka 24 ay vadeli taksit ve toplam geri ödeme tutarları...

Kamu bankalarında tüketici kredisinde küçülme yüzde 15 sınırına dayanırken; özel bankalarda tüketici kredilerinde yüzde 45,5 büyüme gözlendi. Hem özel hem de kamu bankalarında ticari kredi büyüme hızı ise sert yavaşladı. Kamu bankalarında ticari kredi büyüme hızı yüzde 7,97'ye inerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye inerken, özel bankalarda yüzde 19,94'e geriledi. Toplam sektörde ticari kredi büyümesi de yüzde 13,23’e düştü. 1 | 14

Merkez Bankası kredilerde yavaşlama görmek istiyor Merkez Bankası enflasyonla mücadelesi çerçevesinde selektif kredi ve miktarsal sıkılaşma önlemleri uygularken özellikle tüketici kredi ve kredi kartlarında yavaşlama görmek istiyor. Merkez Bankası’nın metinleri ve raporlarında kredi genişlemesine yönelik sürecin dikkatle takip edildiği yer alırken ticari kredi faizlerinde yeterli sıkılaşmanın sağlandığı da sık sık vurgulandı. Merkez Bankası, selektif kredi ve miktarsal sıkılaşma sayesinde ticari kredilerde büyümenin de ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredilerinde yoğunlaşmasını sağlamaya çalışıyor. 2 | 14

İhtiyaç kredi faizleri üç haftadır geriliyor Merkez Bankası verilerine göre, ihtiyaç kredi faizi 26 Ocak ile biten haftada yüzde 60,73 olurken; böylece ihtiyaç kredi faiz oranları ocak ayı başındaki yüzde 63,4 seviyesinden üç haftadır gerileme gösteriyor. Ocak başına göre düşüş 2.5 puanı aştı. Taşıt kredi faizi de ocak ayının ikinci haftasında yüzde 50,27 iken geçen 26 Ocak ile biten haftada yüzde 44,08'e kadar indi. Neredeyse 6.2 puanlık düşüş yaşandı. 3 | 14