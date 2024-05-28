Üçgen formasyonu nedir? Üçgen formasyonu nasıl oluşur?
Trend devamına işaret eden, finansal piyasalarda en çok karşılaşılan, teknik analiz yöntemlerinden biri olan üçgen formasyonu nedir? Üçgen formasyonu nasıl oluşur? Üçgen formasyonunun çeşitleri nelerdir? İşte üçgen formasyonu ile ilgili detaylar…
Üçgen formasyonu nedir?
Üçgen formasyonu, fiyatların belirli bir dönemde daralan bir aralıkta dalgalanacağını ifade eder. Genellikle bir sürecin sonunda ortaya çıkan formasyon, fiyat hareketinin bir sonraki yönlendirici hamlesini önceden haber verir.
Üçgen formasyonu çeşitleri nelerdir?
Üçgen formasyonları, yükselen, alçalan ve simetrik olmak üzere üç türe ayrılır.
1-) Yükselen üçgen formasyonu
Yükselen üçgen formasyonu, genellikle yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir. Fiyatlar, belirli direnç seviyesine kadar yükselir ve belirli destek seviyesine yaklaşarak piyasanın güçlü bir çıkışa hazırlandığına işaret eder.
2-) Alçalan üçgen formasyonu
Alçalan üçgen formasyonu genellikle düşüş trendinin devam edeceğini gösterir. Fiyatlar, belirli destek seviyesine kadar düşer ve ardından direnç seviyesine yaklaşır.
3-) Simetrik üçgen formasyonu
Simetrik üçgen formasyonunda, alıcı ile satıcıların dengede oldukları görülür. Fiyatlar gittikçe sıkışan bir çizgide hareket edecektir. Tepe ve dipten gelen çizgiler yaklaştıkça sıkılaşma ihtimali de artar. Bu sıkılaşma sonucunda ise simetrik üçgen formasyonu oluşacaktır.