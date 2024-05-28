Üçgen formasyonu nedir? Üçgen formasyonu nasıl oluşur?

Üçgen formasyonu çeşitleri nelerdir?

Üçgen formasyonları, yükselen, alçalan ve simetrik olmak üzere üç türe ayrılır.

1-) Yükselen üçgen formasyonu

Yükselen üçgen formasyonu, genellikle yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir. Fiyatlar, belirli direnç seviyesine kadar yükselir ve belirli destek seviyesine yaklaşarak piyasanın güçlü bir çıkışa hazırlandığına işaret eder.