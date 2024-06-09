Ücretli doğum izninin artırılması gündemdeyken dikkat çeken doğum borçlanması önerisi
Nüfusun yenilenme hızının alarm verici seviyeye gerilemesi tüm Türkiye'de endişe yaratırken partileri de harekete geçirdi. AK Parti, ücretli doğum iznini artırma önerisiyle çözüm arayışına girerken, MHP'den de dikkat çeken bir teklif geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'de nüfusun azalma eğilimine girdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Son yıllarda düşüş trendinde olan doğurganlık hızı, kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. Bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı üzerinden ölçülen doğurganlık hızı 2001’de 2,38 iken bu oran 2023’te 1,51’e düştü
Nüfusun kendini yenileme eşiğinde tehlike çanları çalarken AK Parti harekete geçmiş ve doğum oranını artırmak için bazı teşvikler gündeme gelmişti.
Gündeme ilk gelen teşviklerden biri dört ay olan ücretli doğum izninin süresinin çocuk sayısına göre kademeli olarak artırılması olmuştu. AK Parti içinde tartışmaya açılan öneriye Hazine Bakanlığı’ndan da destek gelmişti.
MHP'den dikkat çeken öneri
Doğurganlık hızının düşmesini “varoluşsal tehdit” olarak değerlendiren MHP’den de dikkat çeken bir öneri geldi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk TBMM'de yaptığı konuşmada, kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.