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  4. Ucuza yolculuğun simgesiydi. Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde!

Ucuza yolculuğun simgesiydi. Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde!

Düşük maliyetli havayolu şirketleri içerisinde en çok tercih edilen ABD merkezli Spirit Airlines iflas ile karşı karşıya. Finansman bulması için son tarih açıklandı

Ucuza yolculuğun simgesiydi. Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde! - Sayfa 1

Koronavirüs sürecinin ardından ekonomik problemleri aşamayan havayolu sektörü hala iflas problemleriyle karşı karşıya geliyor. Son yapılan araştırmalara göre pandeminin ardından en çok iflas eden sektörlerin başında ulaşım geliyor.

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Ucuza yolculuğun simgesiydi. Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde! - Sayfa 2

Bugüne kadar birçok havayolu şirketi küçülmeye gitti, destinasyonlarını azalttı ve hatta iflas etmek zorunda kaldı. Özellikle küçük operasyonlara sahip havayolu şirketleri uçuşları tamamen durdurdu.

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Ucuza yolculuğun simgesiydi. Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde! - Sayfa 3

21 EKİM'A KADAR FİNANSMAN BULMAK ZORUNDA

Sözcü Gazetesi'nde aktarılan habere göre, Havacılık sektöründe yaşanan ekonomik krizler bir şirketi daha vurdu. Spirit Airlines, JetBlue’ya satışın engellenmesinin ardından mali krizle boğuşuyor. Şirket, 21 Ekim’e kadar acil finansman sağlamak zorunda ve iflas koruma başvurusu yapmayı değerlendiriyor.

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Ucuza yolculuğun simgesiydi. Dev havayolu şirketi iflasın eşiğinde! - Sayfa 4

Bazı analistler Perşembe günü Spirit'in tahvil sahipleriyle bir anlaşma yapmasını bekliyordu. Raymond James analisti Savanthi Syth, "Spirit'in iflasın dışında alacaklılarla yeniden müzakere edebilmesi gerektiğinden şüpheleniyoruz" dedi.

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