Ülkelerin ortalama akaryakıt fiyatları; Türkiye’deki fiyatlar İngiltere, Almanya, Fransa’dan ucuz!
Dünya üzerinde satılan benzin fiyatlarının ülkelerdeki ortalama değeri ortaya çıktı. Türkiye ise sıralamasıyla adeta şaşırttı.
Araçlarda kullanılan akaryakıt başta Türkiye olmak üzere tüm ülkeler için büyük öneme sahip. Marketteki üründen pazardaki sebze meyveye kadar birçok ürünü etkileyen akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösterebiliyor.
stats_feed’in 95 oktan benzine göre derlediği bilgiye göre dünyadaki benzin fiyatlarının ortalama değeri litre başı 1,29 ABD doları oldu. Türkiye ise sıralamasıyla adeta şok etti. İşte o listenin tamamı: