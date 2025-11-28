Ülkelerin risk algısını belirleyen kritik gösterge: CDS

CDS nedir?

CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin ya da şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan finansal bir sigorta aracıdır. Yatırımcılar, borçlanma araçlarını korumak için CDS primi öder. Bu prim, piyasanın ilgili ülkeye duyduğu güvenin seviyesini gösterir. CDS yükseldikçe risk algısı artar, düştükçe azalır. Bu nedenle CDS, uluslararası yatırımcıların ilk baktığı göstergelerden biridir. Ülkelerin ekonomik performansı CDS fiyatlamasında belirleyici rol oynar. Piyasalarda CDS, risk ölçümü açısından hızlı tepki veren bir mekanizma olarak kabul edilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde CDS hareketleri daha oynaktır. CDS’in temel mantığı, borçlanma riskini fiyatlamak üzerine kuruludur. Bu nedenle CDS, küresel finans sisteminin en kritik göstergelerinden biri olarak değerlendirilir.