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  4. Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı

Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı

Ultra zenginler arasında yeni bir statü sembolü ortaya çıkıyor. Bu yeni tutku bileğe takılmıyor, garaja park edilmiyor veya çerçevelenip duvara asılmıyor. Bunun yerine, geniş, panoramik manzaralarla donatılmış, bazen tüm şebekeden bağımsız sürüsü olan büyük çiftlikler geliyor.

Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı - Sayfa 1

Yüksek ovalarından engebeli çalılıklarına kadar, bazıları ulusal parklarla boy ölçüşebilecek büyüklükte olan geniş çiftlikler inanılmaz fiyatlara satın alınıyor.

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Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı - Sayfa 2

Çiftlikler yatırımcıları çeken mıknatısa dönüştü

Bir zamanlar nesiller boyu çiftçilerin ve sığır yetiştiricilerinin alanı olan yer, milyarderler, ünlüler ve uzay ve yalnızlık peşinde koşan yatırımcılar için bir mıknatısa dönüştü.

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Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı - Sayfa 3

Ünlülerden milyarderlere talep yağıyor 

Medya patronu Ted Turner, yarım düzine eyalette bir düzineden fazla çiftliğe sahip; emekli golfçü Greg Norman, Colorado'nun White River Vadisi'nde yaklaşık 12.000 dönümlük bir av çiftliğine sahip; ve Kanye West'in toplamda 10.000 dönümden fazla alana sahip iki Montana çiftliği var.

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Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı - Sayfa 4

Gizli ve sessizce el değiştiriyor

Çiftlik brokerleri, talebin her zamankinden daha yoğun olduğunu, binlerce dönümlük mülklerin hem büyük bir reklamla hem de gizlice, sessizce ve hızla el değiştirdiğini ve dönüm başına fiyatlandırmanın yeni zirvelere ulaştığını söylüyor.

 

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