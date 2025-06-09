Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı

Gizli ve sessizce el değiştiriyor

Çiftlik brokerleri, talebin her zamankinden daha yoğun olduğunu, binlerce dönümlük mülklerin hem büyük bir reklamla hem de gizlice, sessizce ve hızla el değiştirdiğini ve dönüm başına fiyatlandırmanın yeni zirvelere ulaştığını söylüyor.