Ultra zenginlerin yeni tutkusu! Çiftlik rönesansı başladı
Ultra zenginler arasında yeni bir statü sembolü ortaya çıkıyor. Bu yeni tutku bileğe takılmıyor, garaja park edilmiyor veya çerçevelenip duvara asılmıyor. Bunun yerine, geniş, panoramik manzaralarla donatılmış, bazen tüm şebekeden bağımsız sürüsü olan büyük çiftlikler geliyor.
Yüksek ovalarından engebeli çalılıklarına kadar, bazıları ulusal parklarla boy ölçüşebilecek büyüklükte olan geniş çiftlikler inanılmaz fiyatlara satın alınıyor.
Çiftlikler yatırımcıları çeken mıknatısa dönüştü
Bir zamanlar nesiller boyu çiftçilerin ve sığır yetiştiricilerinin alanı olan yer, milyarderler, ünlüler ve uzay ve yalnızlık peşinde koşan yatırımcılar için bir mıknatısa dönüştü.
Ünlülerden milyarderlere talep yağıyor
Medya patronu Ted Turner, yarım düzine eyalette bir düzineden fazla çiftliğe sahip; emekli golfçü Greg Norman, Colorado'nun White River Vadisi'nde yaklaşık 12.000 dönümlük bir av çiftliğine sahip; ve Kanye West'in toplamda 10.000 dönümden fazla alana sahip iki Montana çiftliği var.