Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları başladı: İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Staj Programı'na şimdiye kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj imkanı sağlandığı belirtilerek, 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği kaydedildi.