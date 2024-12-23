Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları başladı: İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuruları başladı. Programın bu yıl ki başvuruları, “Kariyer Kapısı” üzerinden 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Staj Programı'na şimdiye kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu ve 800 bin öğrenciye staj imkanı sağlandığı belirtilerek, 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşunun dahil olduğu programda gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği kaydedildi.
Gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlamak ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda öne çıkan programın bu yılki başvuruları, “Kariyer Kapısı” üzerinden 28 Şubat 2025'e kadar devam edecek.
Şeffaf ve tarafsız bir değerlendirme süreciyle yürütülen ve gençlere fırsat eşitliği temelinde kariyer fırsatları sunan programda, adayların akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri esas alınarak kimlik bilgileri gizli tutuluyor ve işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanması sağlanıyor.