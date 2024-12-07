Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? UTTS ne zaman başlayacak, herkes için zorunlu mu?
Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt alımında taşıtların plaka bilgisinin yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik iletilmesini sağlayacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) düzenleme yaptı.
Peki UTTS ile ne amaçlanıyor? UTTS ne zaman başlayacak? Son tarih ne zaman? Sistem nasıl çalışacak? Sistem herkes için zorunlu mu olacak? Cihazlar nerede ve nasıl takılacak? İşte T24'de yer alan habere göre UTTS ile ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları...
UTTS nedir?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. Şu ana kadar petrol dağıtım şirketlerinin kendi uygulamaları üzerinden yapılan taşıt tanımlamanın UTTS ile daha güvenli hale getirilmesi planlanıyor.
Ne zaman başlayacak?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne geçişle ilgili yaşanan yoğunluk nedeniyle vergi mükelleflerinin mağdur olmaması için, sisteme kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolanlar ise donanım fiyatlarında yıl sonunda yaşanacak artıştan etkilenmeyecek.
UTTS kimler için zorunlu?
Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt satışlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kullanılması hakkında duyuruyu geçtiğimiz günlerde yayınladı. Buna göre belirlenen tarihten itibaren vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında UTTS kullanımı zorunlu olacak.