Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? UTTS ne zaman başlayacak, herkes için zorunlu mu?

Peki UTTS ile ne amaçlanıyor? UTTS ne zaman başlayacak? Son tarih ne zaman? Sistem nasıl çalışacak? Sistem herkes için zorunlu mu olacak? Cihazlar nerede ve nasıl takılacak? İşte T24'de yer alan habere göre UTTS ile ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları...