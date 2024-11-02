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  4. Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir?

Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir?

Uluslararası döviz piyasası, dünyanın dört bir yanındaki para birimlerinin takas edildiği global bir finansal piyasadır. Yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği döviz piyasaları 24 saat açıktır. Uluslararası döviz piyasasında, merkez bankaları, ticari bankalar, şirketler, yatırımcılar ve bireyler, farklı ülke para birimlerinde alım satım yaparlar. Peki, uluslararası döviz piyasalarının özellikleri nelerdir? İşte detaylar…

Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir? - Sayfa 1

Uluslararası döviz piyasasının özellikleri

24 saatlik işlem saatleri

Uluslararası döviz piyasası, dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki döviz piyasalarının birleşmesiyle 24 saat işlem yapılabilen bir yapıya sahiptir. Bu sayede, farklı saat dilimlerindeki yatırımcılar sürekli olarak piyasada işlem yapabilirler.

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Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir? - Sayfa 2

Yüksek likidite

Döviz piyasaları, yüksek likiditeye sahiptir. Dünya genelinde birçok katılımcının aktif olduğu bu piyasada büyük miktarlarda işlem yapılabilmektedir.

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Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir? - Sayfa 3

Volatilite

Volatilite, finansal bir varlığın fiyatının belirli bir zaman diliminde ne kadar dalgalandığını gösteren istatistiksel bir ölçüttür. Uluslararası döviz piyasası, yüksek volatiliteye sahip bir piyasadır. Değişen ekonomik ve politik koşullar, jeopolitik gerginlikler döviz kurlarında ani dalgalanmalara yol açabilir.

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Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir? - Sayfa 4

Düşük işlem maliyetleri

İşlem maliyeti, bir satın alma veya satış yapmanın genel maliyetidir. Döviz piyasalarında işlem maliyetleri genellikle düşüktür. Broker ücretleri ve işlem komisyonları, diğer finansal piyasalara göre daha ekonomiktir.

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