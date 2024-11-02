Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir?
Uluslararası döviz piyasası, dünyanın dört bir yanındaki para birimlerinin takas edildiği global bir finansal piyasadır. Yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği döviz piyasaları 24 saat açıktır. Uluslararası döviz piyasasında, merkez bankaları, ticari bankalar, şirketler, yatırımcılar ve bireyler, farklı ülke para birimlerinde alım satım yaparlar. Peki, uluslararası döviz piyasalarının özellikleri nelerdir? İşte detaylar…
Uluslararası döviz piyasasının özellikleri
24 saatlik işlem saatleri
Uluslararası döviz piyasası, dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki döviz piyasalarının birleşmesiyle 24 saat işlem yapılabilen bir yapıya sahiptir. Bu sayede, farklı saat dilimlerindeki yatırımcılar sürekli olarak piyasada işlem yapabilirler.
Yüksek likidite
Döviz piyasaları, yüksek likiditeye sahiptir. Dünya genelinde birçok katılımcının aktif olduğu bu piyasada büyük miktarlarda işlem yapılabilmektedir.
Volatilite
Volatilite, finansal bir varlığın fiyatının belirli bir zaman diliminde ne kadar dalgalandığını gösteren istatistiksel bir ölçüttür. Uluslararası döviz piyasası, yüksek volatiliteye sahip bir piyasadır. Değişen ekonomik ve politik koşullar, jeopolitik gerginlikler döviz kurlarında ani dalgalanmalara yol açabilir.