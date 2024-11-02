Uluslararası döviz piyasasının özellikleri nelerdir?

Volatilite

Volatilite, finansal bir varlığın fiyatının belirli bir zaman diliminde ne kadar dalgalandığını gösteren istatistiksel bir ölçüttür. Uluslararası döviz piyasası, yüksek volatiliteye sahip bir piyasadır. Değişen ekonomik ve politik koşullar, jeopolitik gerginlikler döviz kurlarında ani dalgalanmalara yol açabilir.