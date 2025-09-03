Üniversite öğrencileri barınma maliyetiyle boğuşuyor! İşte İstanbul’da ilçe ilçe en düşük kiralar
Üniversite kayıtları başladı. Hem barınma hem de yaşam maliyetiyle Türkiye’nin en pahalı kenti olan İstanbul, üniversite öğrencileri için büyük korkuya dönüştü. Öğrencilerin pek çoğu yurtta kalmayı düşünürken, bazı öğrenciler de ev kiralama telaşına düştü. Peki, İstanbul’da kiralar ne durumda? İşte İstanbul’da ilçe ilçe en düşük ve en yüksek kiralar…
Üniversitelere kayıt süreci başladı. Yaşam maliyetiyle Türkiye’nin en pahalı kenti olan İstanbul’da barınma endişeleri de artarken öğrenciler ve aileleri eğitimleri için harcamaların yükselmesinden endişe ediyor.
Üniversitelilerin ilk tercihi yurtlar oluyor
Öğrencilerin İstanbul’da ilk tercihi yurtlar olurken, pek çoğu da arkadaşlarıyla kiraya çıkmayı düşünüyor.
İstanbul’da düşük kira 25 bin liradan başlıyor
İstanbul'daki üniversitelerde eğitim göreceklerin en büyük sorunlarından biri de barınma oldu. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25 bin liradan başlıyor.