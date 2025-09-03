Üniversite öğrencileri barınma maliyetiyle boğuşuyor! İşte İstanbul’da ilçe ilçe en düşük kiralar

İstanbul’da düşük kira 25 bin liradan başlıyor

İstanbul'daki üniversitelerde eğitim göreceklerin en büyük sorunlarından biri de barınma oldu. Öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25 bin liradan başlıyor.