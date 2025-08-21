Üniversitelerin açılmasına günler kala öğrencilerin talebi kiraları uçurdu, fırsatçılara gün doğdu
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala kiralık ev talebi arttı. Bazı bölgelerde fiyatlara yüzde 15 zam yapıldı, öyle ki 1+1 dairelerin kirası 10 bin TL’yi geçti.
Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala kiralık konut piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle üniversite kampüslerinin bulunduğu bölgelerde kiralık ev arayışı hızlanırken, ilanların sayısı ve fiyatlarında artış gözlemlendi.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, kiralık konut piyasasında son 2 haftadır yüzde 15 yükseliş olduğunu belirterek fırsatçıların bu dönemde fahiş kira artışlarına yöneldiğini söyledi.
"1+1 DAİRELER BİLE EN AZ 10 BİN TL"
Türkiye genelinde kiralık konut arzının talebi karşılamakta zorlandığını belirten Akçam, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kira fiyatları son bir yılda yüzde 60’a varan oranlarda arttı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu artışın daha da hızlanması bekleniyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacı, piyasadaki mevcut dengesizliği daha da belirgin hâle getiriyor. Aileler, çocuklarının daha uygun maliyetle barınabilmesi için kiralık evleri tercih ediyor. Ancak bu talep, zaten sınırlı olan kiralık konut stoğunu daha da daraltıyor. Bazı bölgelerde 1+1 dairelerin bile aylık kira bedeli 10 bin TL’yi aşmış durumda. Üniversite açılış dönemleri, bu baskıyı daha da artırıyor” dedi.
SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?
Öğrencilere özel sosyal konut projeleri, denetimli kira uygulamaları ve yerel yönetimlerin barınma desteklerinin bu sorunun çözümünde önemli adımlar olabileceğine dikkat çeken Akçam, “Aksi takdirde hem öğrenciler, hem de dar gelirli vatandaşlar barınma sorununun içinde kalmaya devam edecek. Kalıcı çözümler için ortak akıl ve kamusal irade şart” ifadelerini kullandı.