Üniversitelerin açılmasına günler kala öğrencilerin talebi kiraları uçurdu, fırsatçılara gün doğdu

"1+1 DAİRELER BİLE EN AZ 10 BİN TL"

Türkiye genelinde kiralık konut arzının talebi karşılamakta zorlandığını belirten Akçam, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kira fiyatları son bir yılda yüzde 60’a varan oranlarda arttı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte bu artışın daha da hızlanması bekleniyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacı, piyasadaki mevcut dengesizliği daha da belirgin hâle getiriyor. Aileler, çocuklarının daha uygun maliyetle barınabilmesi için kiralık evleri tercih ediyor. Ancak bu talep, zaten sınırlı olan kiralık konut stoğunu daha da daraltıyor. Bazı bölgelerde 1+1 dairelerin bile aylık kira bedeli 10 bin TL’yi aşmış durumda. Üniversite açılış dönemleri, bu baskıyı daha da artırıyor” dedi.