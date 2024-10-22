Ünlü ekonomistten asgari ücret için kritik tahmin: Artış beklentilerin altında kalabilir

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret artışına çevrildi. Hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 2025 maaşları da belli olacak. İşçi kesiminden aradaki farkın kapatılması çağrıları gelirken, işveren kesiminden de yüzde 30 üzeri artışın işletmeleri zorlayacağı açıklamaları geldi. Bakan Işıkhan ise, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti. Uzmanlar da beklentilerini paylaşırken en dikkat çeken yorum Doç. Dr. Atılım Murat’tan geldi. Doç. Dr. Murat, işveren tarafından gelen açıklamaları dikkat çekerek “Asgari ücret artışı beklentilerin altında kalacak gibi duruyor” dedi.