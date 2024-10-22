Ünlü ekonomistten asgari ücret için kritik tahmin: Artış beklentilerin altında kalabilir
Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik toplantısına çevrildi. Bu yıl için tek zammın yapılması işçi kesimini zorlarken 2025 yılı beklentileri için hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlandı. İşçi kesimi yapılamayan zam için farkın kapatılması çağrısı gelirken, işveren kesiminden yüzde 30 sınırının üstü için ‘zorlanırız’ açıklaması gelmişti. Uzmanlar ise “Asgari ücret artışı beklentilerin altında kalacak gibi duruyor” açıklamaları geliyor. Peki, asgari ücret ne olur, beklentileri karşılar mı? İşte 2025 maaş beklentileri…
Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret artışına çevrildi. Hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 2025 maaşları da belli olacak. İşçi kesiminden aradaki farkın kapatılması çağrıları gelirken, işveren kesiminden de yüzde 30 üzeri artışın işletmeleri zorlayacağı açıklamaları geldi. Bakan Işıkhan ise, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti. Uzmanlar da beklentilerini paylaşırken en dikkat çeken yorum Doç. Dr. Atılım Murat’tan geldi. Doç. Dr. Murat, işveren tarafından gelen açıklamaları dikkat çekerek “Asgari ücret artışı beklentilerin altında kalacak gibi duruyor” dedi.
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi