Erken seçim baskısı yaratır: Ünlü gazeteci asgari ücrete ’mecburen zam’ yapılacağını söyledi

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer şeyler söyleyip asgari ücrete zam yapmışlardı.

Burada herkesin bildiği bir realiteden bahsedeyim AK Parti'de Hamza Dağ'ın Mahmut Ova'nın X'in Y'nin bir önemi yok. Orada bir kişi var bunu da Ömer Çelik net şekilde söyledi: Siyasi irade"