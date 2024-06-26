Erken seçim baskısı yaratır: Ünlü gazeteci asgari ücrete ’mecburen zam’ yapılacağını söyledi
Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'den gelen "zam yok" açıklamalarına karşın, asgari ücrete ara zam kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vereceğini belirterek, "Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır"dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, asgari ücret tartışmalarına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İşte Altaylı'nın YouTube kanalında asgari ücrete ilişkin yorumları...
"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret için çalışmamız yok dedi ama daha önce de benzer şeyler söyleyip asgari ücrete zam yapmışlardı.
Burada herkesin bildiği bir realiteden bahsedeyim AK Parti'de Hamza Dağ'ın Mahmut Ova'nın X'in Y'nin bir önemi yok. Orada bir kişi var bunu da Ömer Çelik net şekilde söyledi: Siyasi irade"
"AK Parti için de siyasi irade üç harflidir: RTE... Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi planlamasına bakar, önündeki anketlere bakar. Der ki asgari ücrete zam yapalım veya yapmayalım."
"Asgari ücrete ben bir iyileştirme yapılacağını düşünüyorum. Bu asgari ücretle sene sonu mümkün değil. Asgari ücrete zam yapmamak AK Parti'de erken seçim baskısı yaratır."