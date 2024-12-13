  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor

Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor

Üretimine 2 ay daha devam edecek olan Bursa merkezli tekstil markası Sateks, konkordato ilan etti.

Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor - Sayfa 1

Küresel çapta etkili olan ekonomik kriz adeta işletmelerin canını almaya devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra ülkemizde de ekonomik zorluklarla boğuşan işletmeler mevcut.

1 | 8
Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor - Sayfa 2

Özellikle koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana çok sayıda şirket konkordato ilan ederken iflas verenler de oldu. 

2 | 8
Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor - Sayfa 3

Son olarak merkezi Bursa’da bulunan ve 40 yıldır faaliyet gösteren Sateks konkordato talebinde bulundu.

3 | 8
Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor - Sayfa 4

GEÇİCİ MÜHLET KARARI 2 AY UZATILDI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks Tekstil’in daha önce aldığı 3 aylık geçici konkordato mühletini 2 ay daha uzatma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda şirketin mevcut tedbirleri korunacak ve konkordato komiseri görevine devam edecek.

4 | 8