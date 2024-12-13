Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor

GEÇİCİ MÜHLET KARARI 2 AY UZATILDI

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks Tekstil’in daha önce aldığı 3 aylık geçici konkordato mühletini 2 ay daha uzatma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda şirketin mevcut tedbirleri korunacak ve konkordato komiseri görevine devam edecek.