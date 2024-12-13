Ünlü tekstil devi konkordato ilan etti ; Bursa’da faaliyet gösteriyor
Üretimine 2 ay daha devam edecek olan Bursa merkezli tekstil markası Sateks, konkordato ilan etti.
Küresel çapta etkili olan ekonomik kriz adeta işletmelerin canını almaya devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra ülkemizde de ekonomik zorluklarla boğuşan işletmeler mevcut.
Özellikle koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana çok sayıda şirket konkordato ilan ederken iflas verenler de oldu.
Son olarak merkezi Bursa’da bulunan ve 40 yıldır faaliyet gösteren Sateks konkordato talebinde bulundu.