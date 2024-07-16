Üretim fonksiyonu nedir?

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan döneme ise “uzun dönem” denir. Öte yandan uzun dönem, sabit girdinin olmadığı, değişken girdiğinin olduğu bir dönemdir. Değişken girdi ise adından da anlaşılabileceği gibi, üretimde kullanılan ve miktarı kolaylıkla değiştirilebilen girdidir.