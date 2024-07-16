Üretim fonksiyonu nedir?
Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir. Üretim fonksiyonu, üretim faktörleri bileşimi ile elde edilen üretim miktarı arasındaki ilişkileri inceleyen bir fonksiyondur. İşte, üretim fonksiyonuna dair detaylar…
Bir firma üretim sürecinde çok sayıda girdi kullanıyor olmasına rağmen söz konusu bu girdiler içinden öne çıkanlar emek, sermaye, doğal kaynak ve teknolojidir. Üretim fonksiyonu ekonomide Q = f (L, K, D, T) formülü ile gösterilir.
Peki, formülde bu harfler ne anlama geliyor? Üretim fonksiyonu formülünde Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini gösterir.
Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasına olanak sağlayan döneme “kısa dönem” denir.
Peki, sabit girdi nedir? Sabit girdi ise sadece kısa dönemde ortaya çıkan bir durumdur. Sabit girdi, üretimde kullanılan ve miktarı değiştirilemeyip sabit kalan girdidir.
Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan döneme ise “uzun dönem” denir. Öte yandan uzun dönem, sabit girdinin olmadığı, değişken girdiğinin olduğu bir dönemdir. Değişken girdi ise adından da anlaşılabileceği gibi, üretimde kullanılan ve miktarı kolaylıkla değiştirilebilen girdidir.