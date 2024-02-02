Üst düzey yöneticiler seçti: İşte dünyanın en beğenilen şirketleri...
Fortune, danışmanlık firması Korn Ferry ile hazırladığı dünyanın en beğenilen şirketleri listesini bu sene de yayınladı. Şirket, 3720 üst düzey yöneticiden en beğendikleri şirketleri, yatırım değeri, yönetim kalitesi, sosyal sorumluluk gibi kategorilerde derecelendirmeleri istedi. Buna göre, listesinin zirvesinde 17 yıldır olduğu gibi yine Apple yer aldı. İşte dünyanın en beğenilen 10 şirketi...
10. Nvidia
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9. Walmart
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8. American Express
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7. Alphabet
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