Uzman isim tarih verdi: Altın fiyatlarında yön ne olacak? Yeni zirve görülür mü? İşte tahminler...
ABD’nin altına vergi getireceği söylentileri ve jeopolitik gelişmeler piyasaları hareketlendiriyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yıl sonu için öngörülerini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, altına vergi uygulanmayacağını açıklamasına rağmen, ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın altın külçelerini sınıflandırması piyasada kafa karışıklığı yarattı.
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bunun altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, geçici dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi.
Yıldırımtürk, altının yaz aylarında 3 bin 300–3 bin 400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti.
Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu ifade eden Yıldırımtürk “Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek” dedi.