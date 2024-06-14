Uzmanı tek tek rakam verdi: Memur ve emekli zammında muhtemel oranlar ne olur?
Yüksek enflasyon en çok dar ve sabit gelirlileri etkiliyor. Memur, emekli Temmuz’da zam alacak. Ancak asgari ücretli için beklenti yüksek olsa da umut çok az. Sosyal politika uzmanı Doç. Dr. Okan Bülbül, enflasyon üzerinden memur ve emekli zammında muhtemel oranları verdi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Asgari ücrete Temmuz’da ek zam gelecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı’ndan (4c) emekli olanların zam oranı ne kadar olacak?
Haber Global'e konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül milyonların yanıtını beklediği sorulara cevap verdi.
Okan Güray Bülbül’ün açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde kaç zam alacak?
* Şu an için SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammıyla ilgili net veri şu, halihazırda 22,72'lik zam söz konusu.
Temmuzda kümülatif yüzde 27'lik bir zam söz konusu olacak. Bunun üzerine bir zam olur mu?
İyimser bir beklentiye girmek mümkün değil. Bunun 30'a tamamlanması şeklinde uygulama tasarruf tedbirleri politikasının dışında olacaktır.