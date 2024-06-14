Uzmanı tek tek rakam verdi: Memur ve emekli zammında muhtemel oranlar ne olur?

Temmuzda kümülatif yüzde 27'lik bir zam söz konusu olacak. Bunun üzerine bir zam olur mu?

İyimser bir beklentiye girmek mümkün değil. Bunun 30'a tamamlanması şeklinde uygulama tasarruf tedbirleri politikasının dışında olacaktır.