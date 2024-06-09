Kıdem tazminatından feragat edilir mi? Uzmanı yanıtladı...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde veya başka işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. Bazı işletmelerde emekli olup çalışmaya devam eden EYT'lilere çeşitli sözleşmeler dayatılabiliyor. EYT'li çalışanların aklında ise pek çok soru yer alıyor. Peki hakkından feragat eden kişiler kıdem tazminatı alabilir mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve yanıtları...
İşçilere, "Yeni çalışma süreme ait kıdem tazminatı almayacağım" şeklinde sözleşmeler imzalatılıyor. Peki kıdem tazminatı hakkından feragat edilebilir mi? Feragatta bulunan işçi cayabilir mi? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, konuya ilişkin soruları yanıtladı.
Soru: Feragatta bulunan emekli EYT’li kıdem tazminatı alabilir mi?
Yabancı bir bankada 25 yıldır aralıksız çalışmaktayım. Geçen yıl mart sonunda EYT kapsamında emekli oldum. Emekli olduktan sonra aynı yerde çalışmaya devam edebilmemiz için kıdem tazminatını almama koşulu getirildi. Yeni bir sözleşme yapıldı ve 01.04.2023 tarihi sonrası için herhangi bir kıdem tazminatı alamayacağım şeklinde sözleşme imzalattılar. İçeride 23 yıl 7 aylık süre için kıdem tazminatı alacağım bulunuyor. Bu durumda emeklilik sonrası için kıdem tazminatı alabilir miyim? (Murat B.)
Cevap: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekli olan 2,4 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonu sigortalı çalışmaya devam ediyor. Emekli olup işten ayrılanlar kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin de emekli oldukları tarihe kadar hak kazandıkları kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekiyor.
Aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için yeni yapılan sözleşmede emeklilik öncesi döneme ait kıdem tazminatının nasıl ödeneceğine dair hüküm bulunmuyorsa ileride mağduriyetler yaşanması söz konusu.
Yargıtay’ın son yıllarda aldığı kararlara göre, böyle bir işçi haklı bir neden olmadan işten kendisi ayrılırsa emeklilik öncesi kıdem tazminatı emekli olduğu tarihteki son ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutara ödemenin yapıldığı tarihe kadar en yüksek mevduat faizi uygulanır. Emeklilik sonrası dönem için kıdem tazminatı ödenmez.