Kıdem tazminatından feragat edilir mi? Uzmanı yanıtladı...

Cevap: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekli olan 2,4 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonu sigortalı çalışmaya devam ediyor. Emekli olup işten ayrılanlar kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin de emekli oldukları tarihe kadar hak kazandıkları kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekiyor.

Aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için yeni yapılan sözleşmede emeklilik öncesi döneme ait kıdem tazminatının nasıl ödeneceğine dair hüküm bulunmuyorsa ileride mağduriyetler yaşanması söz konusu.