Uzmanı yorumladı: Gram altındaki düşüşün nedeni belli oldu, dolar için tarih verildi...

Belgin Maviş’in açıklamaları şu şekilde:

“Endekste cuma günkü kapanış rakamımız 10 bin 891 puan, endeks cuma gününü yüzde 18’lik bir değer artışı ile tamamladı. Hafta geneli önemliydi. ABD’den gelen büyüme verisi vardı. Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edildi, sonrasında ise Merkez Bankası Başkanı ve yardımcılarından enflasyonun seyri ve faiz indirimine dair açıklamaları geldi.