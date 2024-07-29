Uzmanı yorumladı: Gram altındaki düşüşün nedeni belli oldu, dolar için tarih verildi...
Yurt içi yatırımcıların gözü altın, dolar ve borsada olmaya devam ediyor. Geçen hafta borsa rekor seviyelerin hafif altında düzeltme hareketi gösterirken, gram altında sert düşüş dikkat çekti. Öte yandan dolar/TL defalarca 33’ün altına saktı. Ekonomist Belgin Maviş, gram altında düşüşün iki nedenini açıklarken, dolar için de tarih verdi. İşte detaylar...
Yakın zamanda 11 bin 250 puanı aşarak rekor kıran Borsa İstanbul’da yön arayışı sürüyor. Endekste geçen hafta itibarıyla hafif satıcılı seyir dikkat çekti. Altın fiyatlarında da son haftalarda tansiyon arttı. 17 Temmuz’da tarihi rekor kırdıktan sonra sert düşüş gösteren altın fiyatlarında yön hala aşağı.
Peki altın ve borsadaki düzeltmenin nedeni ne?
Dolar/TL’de geçen hafta fiyat defalarca 33’ün altını gördü. Ancak kurda bir kararsızlık gözleniyor. Dolar/TL’de 33 civarı fiyatlama sürüyor.
Peki dolarda aşağı yönlü hareketler gelir mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri, BLG Finansal Danışmanlık ve Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Milliyet'e açıkladı. Maviş gram altında düşüşün iki nedenini açıklarken, dolar için de tarih verdi.
Belgin Maviş’in açıklamaları şu şekilde:
“Endekste cuma günkü kapanış rakamımız 10 bin 891 puan, endeks cuma gününü yüzde 18’lik bir değer artışı ile tamamladı. Hafta geneli önemliydi. ABD’den gelen büyüme verisi vardı. Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edildi, sonrasında ise Merkez Bankası Başkanı ve yardımcılarından enflasyonun seyri ve faiz indirimine dair açıklamaları geldi.