Uzmanından altının yıl sonu değerlendirmesi: Beklediğimiz rakamlar olmadı

Yazıcı, "2024 yılı çok güzel hazırlıklarımız olmuştu ama beklediğimiz rakamlar ve beklediğimiz oluşumlar olmadı" ifadesini kullandı. Yazıcı, piyasayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Altının gramı bu arada çok hareketli oldu yıla başlarken 2 bin 200 seviyesinde başladık yılı bitirmeye yakın yazın 3 bin 200, 3 bin 300 rakamlarını görmüştük. Bakılınca yüzde 50 bir artış sağlandı. Altında yüzde 60 derecesine kadar bir karlılık oranı söz konusu.