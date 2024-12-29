Uzmanından altının yıl sonu değerlendirmesi: Beklediğimiz rakamlar olmadı
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "2024 yılı için çok güzel hazırlıklarımız olmuştu ama beklediğimiz rakamlar ve oluşumlar olmadı" dedi.
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2024 yılı için çok güzel hazırlıklar yaptıklarını ancak bekledikleri rakamlar ve oluşumlar olmadığını belirterek, "Yatırımcıyı güldürdü sevindirdi ancak biz üreticileri ve pazarlamacıları özellikle perakende işi yapanları pek mutlu etti diyemeyiz" dedi.
Yazıcı, "2024 yılı çok güzel hazırlıklarımız olmuştu ama beklediğimiz rakamlar ve beklediğimiz oluşumlar olmadı" ifadesini kullandı. Yazıcı, piyasayla ilgili şu bilgileri verdi:
"Altının gramı bu arada çok hareketli oldu yıla başlarken 2 bin 200 seviyesinde başladık yılı bitirmeye yakın yazın 3 bin 200, 3 bin 300 rakamlarını görmüştük. Bakılınca yüzde 50 bir artış sağlandı. Altında yüzde 60 derecesine kadar bir karlılık oranı söz konusu.
Trabzon olarak hasır bilezikte dünya markasıyız. Hasır bilezikte ince ürünler dediğimiz daha ince hasırların satıldığını siparişlerin yoğun olduğunu Mayıs ayında başlayıp Eylül ayını kapsayan süre zarfında hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Diğer aylarda hareketlilik olmadığını görüyoruz.
Kuyumcular olarak çok büyük sorunlarımız var özellikle taleplerimiz var. Özellikle 2023 yılında altın muhasebesi diye bizim hesap şeklimiz vardı. Bunun tekrar geri alınması için çokça mücadelemizi verdik sözlerini aldık ama bir arpa boyu ilerleyemedik. Altın muhasebesine dönüş olduğunda biz kuyumcuların hem işleri yürüyecek hem hızlı hareket olacak ve vergi konusunda da her hangi bir sorun yaşanmayacağını söyleyebilirim.