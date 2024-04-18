İslam Memiş'ten yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyeler
Finans analisti İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ev, araba, arsa, borsa ve döviz konusunda pek çok soruya yanıt veren Memiş, önemli yatırım tavsiyelerinde bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden izleyenlerini merak ettiği yatırım sorularını yanıtladı. Sorulara verdiği yanıtların yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyen Memiş'in değerlendirmeleri ve kendisine sorulan sorular şöyle:
YATIRIM AMAÇLI EV ALINIR MI?
"Köpük fiyatlar bir miktar geri çekildi ev fiyatlarında. Ev fiyatları biraz daha normalleşti. Ev fiyatları düştü, çöktü diye tabirlere de sıcak bakmıyorum. TL bazlı konut fiyatlarında düşüş yok. Başını sokacak ev alacaksan emin olduğum tek bir şey var, bugünün fiyatı yarının fiyatından ucuz...
Enflasyon yüksek kalmaya devam ettikçe, o paranın açığını kurtarmak lazım. Dolayısıyla bana kira geliri cazip geliyor. Ev noktasında en azından kira gelirim olsun diye düşünürseniz önemsiyorum bunu. Bugünlerde sağlam, güvenilir bir müteahhide denk gelirseniz, elden ödemeli seçenekli kampanyaya da denk gelirseniz ne ala."
YATIRIM YAPMAK İÇİN ARAÇ ALINIR MI?
"Araç alayım mı? 2. el mi 0 mı alacaksın, maksadın ne? Yaş ortalaman gençse, evin yoksa araba almak sana fazla. Evin var araba almak istiyorsan, ikinci eli tercih etmiyorum, sıfırların kampanyası olduğu için, stoklananlar da dışarı çıktığı için makul...