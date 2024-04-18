İslam Memiş'ten yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyeler

Enflasyon yüksek kalmaya devam ettikçe, o paranın açığını kurtarmak lazım. Dolayısıyla bana kira geliri cazip geliyor. Ev noktasında en azından kira gelirim olsun diye düşünürseniz önemsiyorum bunu. Bugünlerde sağlam, güvenilir bir müteahhide denk gelirseniz, elden ödemeli seçenekli kampanyaya da denk gelirseniz ne ala."