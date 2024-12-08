Uzmanlar değerlendirdi: 'Konut fiyatları yeni yılın ikinci yarısında yüzde 50 artabilir'
Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi konut fiyatlarında düşüşe işaret ederken, 2024 yılının değerlendirmesini yapan sektör temsilcileri, yılın son çeyreğindeki artışın yeni yıla taşınabileceğini söyledi. 2025'in ikinci yarısında konut fiyatlarının yüzde 50 oranında artabileceği öngörülüyor.
2024 yılı gayrimenkul sektörü adına zor bir yıl olurken sektör, yüksek kredi faizleri nedeniyle yılın ilk sekiz ayındaki düşüşü son çeyrekte telafi etmeye başladı.
Konut sektöründe Ağustos ayında başlayan toparlanma hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası tarafından hazırlanan Konut Fiyat Endeksi ise yıl boyu yerinde seyreden konut fiyatlarında yıl sonuna doğru belirgin düşüşler olduğunu orta koydu.
Şimdi gözler 2025 yılı beklentilerinde... Haber Global'in haberine göre, sektör temsilcileri konut satışlarında yıl sonunda yakalanan artışın 2025'in ilk çeyreğinde devam edeceğini, gelecek yılın ikinci altı ayında bu durumun belirgin fiyat artışları getireceğini söyledi.
EKONOMİ SINIFI ARTTI
2024 yılının değerlendirmesini yapan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün şu bilgileri verdi:
"Eylül-Ekim itibarıyla ciddi bir şekilde satışlar hızlandı, tapu daireleri hareketlendi. Vatandaşın Kur Korumalı Mevduat hesaplarından elde ettiği gelirler, vergi mevzuatında yapılan değişiklikler artışta etkili oldu. Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar."
SATIŞLAR ARTACAK
Gayrimenkul sektöründe fiyatların iki yıla yakın bir zaman durağan halde olduğuna vurgu yapan Akgün, "Fiyat artışı olacak korkusu da insanları konuta yönlendirdi. Şimdi yıl sonuna kadar olan süreçte satışların artacağını düşünüyoruz. Fiyatların artacağı gibi, nitelikli konutlarda da artış olacağı anlaşılıyor. Piyasada bunu görüyoruz" dedi.