Uzmanlar konut piyasasında yeni yıl beklentisini açıkladı: Peki mevduat faizi mi konut alımı mı?
Son 6 aylık durağan dönemin ardından konut piyasasında gözlemlenen hareketlilik, rakamlara da yansıdı. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.3 artarak 140 bin 919’a ulaştı. Uzmanlar, bu satış rakamlarının yıl sonunda bir milyon 300 bin seviyelerine yaklaşabileceğini öngörüyor. Ancak, evini satıp elde ettiği parayı faize yatıranlar için önemli bir uyarı var...
Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti. Konut satışları, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.
Yatırım uzmanlarına göre, konut piyasasındaki bu hareketlenme, yıl sonunda beklenen faiz indirimleriyle birlikte daha da artış gösterecek. Haber Global'e "Konut Satış İstatistikleri ile Konut Fiyat Endeksi" verilerini değerlendiren Konutder Başkanı Ramadan Kumova, "Türkiye genelinde Eylül ayında konut satışları son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İpotekli satışlar da artışını sürdürüyor. Eylül ayında, yıl ortalamasının yüzde 54 üzerinde, 15 bin 825 adet satış gerçekleştirildi; bu da son 13 ayın en iyi rakamları arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Son veriler üzerinden konut piyasasındaki durumu değerlendiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik ise "İlk elden satışlarda bir artış söz konusu. Zaten yaz ayından beri eylül ayıyla birlikte satışların yükselişe geçeceğini belirtiyorduk. Bunun en büyük nedeni faiz indirimine gidileceğinin sinyalleri.