Barınma krizi büyüyor: Kirada yeni artış dalgası kapıda

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut arzının azalması ile birlikte ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız. Bu talep özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla olacak” dedi.