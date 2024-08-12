Barınma krizi büyüyor: Kirada yeni artış dalgası kapıda
Son zamanlarda hızla artan enflasyon, vatandaşların bütçelerini zorlarken, özellikle barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı daha da güçleştiriyor. Sektör temsilcilerinin uyarılarıyla, önümüzdeki aylarda kiralarda yüzde 20-30 oranında artışlar yaşanması bekleniyor. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan, “Üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut arzının azalması ile birlikte ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız" dedi.
Memur atamaları, üniversite yerleştirmeleri ve düğün sezonu gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralık konut talebinde ciddi bir artış öngörülüyor.
Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut arzının azalması ile birlikte ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız. Bu talep özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla olacak” dedi.
Taylan, “Kiralar ne yazık ki bu dönemde artacak. Ancak insanların alım gücü ortada. Asgari ücrete ara zam yapılmadı, emekli zammı belli” ifadelerini kullandı.
Sözcü’nün haberine göre, İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan da bu dönemde büyükşehirlerde kiraların yüzde 20-30 oranında artabileceğini söyledi.