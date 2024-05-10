Uzmanlar yanıtladı: Kredi kartı faizleri artacak mı, limit sınırlaması gelir mi?
Kredi kartı faiz oranlarının yükselmesi ve nakit avans taksit sayılarının azaltılmasıyla ilgili son gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor. Peki kredi faizleri artacak mı? Kredi kartına limit sınırlaması gelir mi? Söz konusu gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ve Ekonomist Tuğba Ekin uyarılar geldi...
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve sunum sonrasında kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili önemli bir soruyu cevapladı. Karahan, yapılan düzenlemelerin sadece azami faiz oranlarıyla sınırlı olduğunu belirtti. Diğer konularda ise bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı.
Başkan Karahan, son dönemde faizlerle ilgili yapılan düzenlemelerin harcamaları olumlu etkilediğini ve ek önleme gerek olmadığını belirtti. Ancak her türlü kredi gelişmelerini yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde müdahale edeceklerini duyurmuştu.
Özellikle son aylarda kredi kartı taksit ve limit sınırlamasına yönelik bir düzenleme yapılabileceği kamuoyunda konuşulmuştu. Peki yeni bir limit düzenlemesi veya taksit sınırı gelir mi?
Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Önceki aylarda kredi kartı faizleri, kredi faizlerine göre daha düşük seyrediyordu. Şu anda hemen hemen eşitlenmiş durumda, hatta kredi kartı faizleri uzun vadeli kredi faizlerine göre daha cazip seviyede. Kredi kartı faizleri normal şartlarda kredi faizlerine göre daha yüksek olmalı, çünkü kredi kartının kullanımı daha kolay olduğu için, kredilere göre daha yüksek faiz içermelidir. Şu an itibarıyla kredi kartı faizi ve kredi faizi arasındaki makas kapanmış durumda. Kredi kartı faizleri bence bir miktar daha yükseltilmelidir. Uzun vadeli kredilere göre daha az cazibesinin olması gerekmektedir. Piyasada kredi kartı faizlerinde bir düzenleme yapılması ihtiyacını görüyoruz" diyerek şunları aktardı:
Kredi kartına limit sınırlaması gelir mi?
"Kredi kartı ile ilgili bir düzenleme halihazırda mevcuttur. Toplam kredi kartı limitleri kişinin gelirinin 4 katını aşamayacak tutarda belirlenmektedir. Tüm banka kredi kartı limitleri bu şekilde belirleniyor. Düzenlemede normal şartlarda toplam kredi kartı limitlerinden bahsedilirken, uygulamada biz her bankanın kendi kredi kartları için kişinin aylık gelirinin 4 katı olarak limit tanımladığını görüyoruz.
Böylece vatandaş farklı bankadan kredi kartı alarak limit sınırlamasına takılmadan kredi kartı tahsis edebiliyor. Halihazırda bu düzenlemeye bilinçli bir şekilde göz yumuluyor. Kredi kartı harcamaları bir hayli artmış durumda. Yakın vadede bir tedbir gelebilir mi? Ben limitlerle ilgili yeni bir düzenleme beklemiyorum. İleriye dönük kredi kartlarına ilişkin yapılacak düzenleme belki faiz artışı şeklinde olabilir.
Taksit sınırlaması getirilecek mi?
Halihazırda lüks tüketim ürünleri için bir taksit sınırlaması söz konusu. Yeni bir sınırlama gelir mi? Bunun şu anda gündemde olmadığını düşünüyorum. Ekonomi yönetimi hazirandan itibaren dezenflasyon sürecine girileceğini öngörüyor.
Eğer piyasada talep daralmaz ve enflasyon yükselmeye devam ederse yeni tedbirler gündeme gelecektir. Bu tedbirlerden biri de kredi kartına taksit sınırlaması olabilir. Şu an için somut olarak böyle bir çalışma mevcut değil."