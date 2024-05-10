Uzmanlar yanıtladı: Kredi kartı faizleri artacak mı, limit sınırlaması gelir mi?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve sunum sonrasında kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili önemli bir soruyu cevapladı. Karahan, yapılan düzenlemelerin sadece azami faiz oranlarıyla sınırlı olduğunu belirtti. Diğer konularda ise bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Başkan Karahan, son dönemde faizlerle ilgili yapılan düzenlemelerin harcamaları olumlu etkilediğini ve ek önleme gerek olmadığını belirtti. Ancak her türlü kredi gelişmelerini yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde müdahale edeceklerini duyurmuştu.