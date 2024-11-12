Uzmanlar yorumladı: Yatırımcı konuta yöneldi

Çekici, "Teknolojinin gayrimenkul sektörüne dokunuşu çok önemli boyutta başlamalı ve ilerlemeli. Tüm dünyada çok önemli projeler geliştiren böyle bir sektör teknolojinin gerisinde kalamaz. Yapay zeka ve ilgili tüm teknolojik başlıkların, sektörümüze acil koduyla girmesi gerekiyor ve bununla ilgili çalışma başlattık. İşe yapay zekayı eğitmekle başladık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.