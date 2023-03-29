Uzmanlardan 4 hisse için önemli analiz
Aracı kurumların piyasa uzmanları, 4 hisse için tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını paylaştı. İşte analistlerin değerlendirmelerinin tüm detayları...
Yapı Kredi Yatırım, AKSA için "al" tavsiyesini korudu
Aksa Akrilik (AKSA) için hedef fiyatını 108 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu
Phillip Capital: BIM'in 140 TL desteği üzerinde tutunması olumlu
BIM Birleşik Mağazalar (BIMAS), 21 günlük ortalamasından destek bularak hareketini sürdürüyor. Hisse 140,00 TL yatay desteği üzerinde tutunması teknik açıdan olumlu.
Hedef Fiyat: 149,00 TL, 157,00 TL
Zarar Kes: 137,00 TL
Galata Menkul'den ŞOK Marketler için "al" tavsiyesi
ŞOK Marketler (SOKM) için tavsiyesini 46,08 TL hedef fiyat ile "al" olarak başlattı.
Phillip Capital: Coca-Cola'nın teknik görüntüsü güçlenebilir
Coca-Cola İçecek (CCOLA), 21 günlük ortalamasından destek bularak yükseldi. 205,50 TL direnci üzerinde kalıcı olabilirse teknik görüntü güçlenecektir.
Hedef Fiyat: 212,00 TL, 220,00 TL
Zarar Kes: 194,00 TL