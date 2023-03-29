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  4. Uzmanlardan 4 hisse için önemli analiz

Uzmanlardan 4 hisse için önemli analiz

Aracı kurumların piyasa uzmanları, 4 hisse için tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını paylaştı. İşte analistlerin değerlendirmelerinin tüm detayları...

Yapı Kredi Yatırım, AKSA için "al" tavsiyesini korudu

Aksa Akrilik (AKSA) için hedef fiyatını 108 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

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Phillip Capital: BIM'in 140 TL desteği üzerinde tutunması olumlu

BIM Birleşik Mağazalar (BIMAS), 21 günlük ortalamasından destek bularak hareketini sürdürüyor. Hisse 140,00 TL yatay desteği üzerinde tutunması teknik açıdan olumlu.

Hedef Fiyat: 149,00 TL, 157,00 TL
Zarar Kes: 137,00 TL

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Galata Menkul'den ŞOK Marketler için "al" tavsiyesi

ŞOK Marketler (SOKM) için tavsiyesini 46,08 TL hedef fiyat ile "al" olarak başlattı.

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Phillip Capital: Coca-Cola'nın teknik görüntüsü güçlenebilir

Coca-Cola İçecek (CCOLA), 21 günlük ortalamasından destek bularak yükseldi. 205,50 TL direnci üzerinde kalıcı olabilirse teknik görüntü güçlenecektir.

Hedef Fiyat: 212,00 TL, 220,00 TL
Zarar Kes: 194,00 TL

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