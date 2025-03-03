Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar fiyatları etkileyebilecek yedi önemli faktöre dikkat çekiyor.
Altın fiyatları yılbaşından bu yana keskin bir yükseliş göstererek tarihi zirvelere ulaştı. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı 2.953 dolara kadar çıkan değerli metal, doların güçlenmesiyle birlikte 2.850 dolar seviyesine geriledi.
Uzmanlar, uzun vadede yükselişin sürebileceğini ancak bazı faktörlerin kısa vadede fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor.
YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Goldman Sachs Research, altının önümüzdeki dönemde yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor.