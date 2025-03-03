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  4. Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi?

Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar fiyatları etkileyebilecek yedi önemli faktöre dikkat çekiyor.

Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi? - Sayfa 1

Altın fiyatları yılbaşından bu yana keskin bir yükseliş göstererek tarihi zirvelere ulaştı. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı 2.953 dolara kadar çıkan değerli metal, doların güçlenmesiyle birlikte 2.850 dolar seviyesine geriledi.

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Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi? - Sayfa 2

Uzmanlar, uzun vadede yükselişin sürebileceğini ancak bazı faktörlerin kısa vadede fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor.

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Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi? - Sayfa 3

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Goldman Sachs Research, altının önümüzdeki dönemde yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor.

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Uzmanlardan kritik analiz: İşte altın fiyatlarını belirleyecek 7 faktör! Yükseliş devam edecek mi? - Sayfa 4

Analist Lina Thomas’a göre, fiyatlar 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3 bin 100 dolara ulaşabilir. Ancak küresel belirsizliklerin artması durumunda bu seviyenin 3 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimali bulunuyor.

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