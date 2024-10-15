Vadeli işlem (futures) sözleşmesi nedir?

Kur riskinden korunmak isteyen bir ekonomik birim vadeli işlem piyasasında

temel olarak iki tip strateji kullanır. Bu pozisyonlar, uzun ve kısa pozisyonlardır. Futures döviz sözleşmesinin alıcısı, borsa tarafından önceden belirlenmiş standart sözleşme şartlarına

uygun olarak standart miktardaki bir dövizi önceden belirlenmiş kur üzerinden

gelecekte önceden belirlenmiş bir tarihte alma (uzun pozisyon), satıcısı ise satma

(kısa pozisyon) yükümlülüğü altına girer. Kısaca özetlemek gerekirse; Uzun pozisyon ileride değeri artması beklenen, kısa pozisyon ise değeri düşmesi beklenen varlıklara uygulanan stratejilerdir.