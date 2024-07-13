Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nedir?

Ekonomik ya da finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa İstanbul nezdinde kurulu piyasaya "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)" denir.