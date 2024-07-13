Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nedir?
Yatırımcının türev ürünlere yatırım yapabileceği kaldıraçlı bir piyasa olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası kısa adı ile VİOP'ta vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alınıp satılır. VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nedir?
Ekonomik ya da finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği Borsa İstanbul nezdinde kurulu piyasaya "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)" denir.
VİOP'ta nasıl hesap açılır?
Güvenilir bir borsa aracı kurum seçilmeli ve kurumun web sitesinden online başvuru formunu doldurmalıdır. Ardından kişisel bilgiler ve finansal durumu doğrulayan belgelerle birlikte başvuruda bulunulur.
Belirlenen asgari teminatı yatırdıktan sonra VİOP hesabını kullanılabilir ve vadeli işlem sözleşmeleri üzerinden yatırım yapılabilir.
VİOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri nelerdir?
VİOP'ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri şunlardır:
Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Enerji Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmeleri
VİOP’ta işlem gören opsiyon sözleşmeleri nelerdir?
VİOP’ta işlem gören opsiyon sözleşmeleri ise şunlardır:
Pay Opsiyon Sözleşmeleri
Pay Endeks Opsiyon Sözleşmeleri
Dolar-TL Opsiyon Sözleşmeleri