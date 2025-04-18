Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, yatırımcılara çeşitli finansal araçlar üzerinde gelecekteki fiyat hareketlerinden kar elde etme veya risklerini yönetme imkanı sunar. Bu piyasada "uzun" ve "kısa" pozisyonlar, yatırımcıların fiyat beklentilerini ve stratejilerini yansıtan temel kavramlardır.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) pozisyon
Uzun pozisyon, bir varlığın (örneğin, hisse senedi, emtia, döviz) fiyatının gelecekte artacağı beklentisiyle alım yapmaktır.
Uzun pozisyon alan yatırımcı, fiyatların yükselmesi durumunda kar elde eder. Örneğin, bir yatırımcı bir vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon aldığında, sözleşmenin dayanak varlığının fiyatının artmasını bekler. Fiyat artarsa, sözleşmeyi daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde eder.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda kısa (short) pozisyon
Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının gelecekte düşeceği beklentisiyle satış yapmaktır.