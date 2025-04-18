  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, yatırımcılara çeşitli finansal araçlar üzerinde gelecekteki fiyat hareketlerinden kar elde etme veya risklerini yönetme imkanı sunar. Bu piyasada "uzun" ve "kısa" pozisyonlar, yatırımcıların fiyat beklentilerini ve stratejilerini yansıtan temel kavramlardır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar - Sayfa 1

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) pozisyon

Uzun pozisyon, bir varlığın (örneğin, hisse senedi, emtia, döviz) fiyatının gelecekte artacağı beklentisiyle alım yapmaktır.

1 | 8
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar - Sayfa 2

Uzun pozisyon alan yatırımcı, fiyatların yükselmesi durumunda kar elde eder. Örneğin, bir yatırımcı bir vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyon aldığında, sözleşmenin dayanak varlığının fiyatının artmasını bekler. Fiyat artarsa, sözleşmeyi daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde eder.

2 | 8
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar - Sayfa 3

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda kısa (short) pozisyon

Kısa pozisyon, bir varlığın fiyatının gelecekte düşeceği beklentisiyle satış yapmaktır.
 

3 | 8
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar - Sayfa 4

Kısa pozisyon alan yatırımcı, fiyatların düşmesi durumunda kar elde eder. Örneğin, bir yatırımcı bir vadeli işlem sözleşmesinde kısa pozisyon aldığında, sözleşmenin dayanak varlığının fiyatının düşmesini bekler. Fiyat düşerse, sözleşmeyi daha düşük bir fiyattan geri alarak kar elde eder.

4 | 8