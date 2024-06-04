Vadeli mevduat hesabı nedir? Vadeli mevduat hesabı nasıl işler?

Vadeli mevduat hesabı nedir?

Vadeli mevduat, kişi veya kurumların bankalara belirli bir süre için para yatırmalarını sağlayan bir yatırım aracıdır. Vadeli hesapta bulunan para; 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi belirli vadelerde belirlenen faiz oranı kadar getiri sağlar. Vade süresi uzadıkça faiz oranı, dolayısıyla da sağladığı getiri artar. Vadeli hesapta bulunan ana para miktarı ne kadar artarsa faiz kazancı da o kadar fazla olur.