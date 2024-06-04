Vadeli mevduat hesabı nedir? Vadeli mevduat hesabı nasıl işler?
Vadeli hesap, içerisindeki mevduatın belirli vade süreleri içinde işlem gördüğü bir hesaptır. Aylık ya da yıllık olarak çeşitli vade seçenekleri sunulur ve istediğiniz vade süresini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz vade süresi, faiz oranını ve buna bağlı olarak kazanacağınız getiriyi etkiler. Peki, vadeli mevduat hesabı nasıl işler?
Vadeli mevduat hesabı nedir?
Vadeli mevduat, kişi veya kurumların bankalara belirli bir süre için para yatırmalarını sağlayan bir yatırım aracıdır. Vadeli hesapta bulunan para; 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi belirli vadelerde belirlenen faiz oranı kadar getiri sağlar. Vade süresi uzadıkça faiz oranı, dolayısıyla da sağladığı getiri artar. Vadeli hesapta bulunan ana para miktarı ne kadar artarsa faiz kazancı da o kadar fazla olur.
Vadeli mevduat hesabı nasıl açılır?
18 yaşını tamamlayan herkes vadeli mevduat hesabı açtırabilir. Bu işlem için bankanın sizden istediği belgelerle şubeye giderek hesap açılış sözleşmesi imzalamanız ve hesap formunu doldurmanız ve yeterlidir. Şube yetkililerine vadeli mevduat hesabınıza yatıracağınız parayı ne kadar süreyle bağlamak istediğinizi ve yatırmak istediğiniz tutarı ilettiğinizde hesap açılış işlemleriniz tamamlanır. Vadeli hesabınıza yatırmak istediğiniz tutarı diğer hesaplarınızdan transfer edebilir veya şubeden yatırabilirsiniz.
Vadeli mevduat hesabı açmak için hangi belgeler istenir?
Vadeli mevduat hesabı açmak için banka, nüfus cüzdanı, adres ve telefon numarası bilgileri ve vadeli hesap açılış sözleşmesi ister.
Bankada daha önceden açtırdığınız hesaplar nedeniyle kimlik ve adres bilgilerinizin bankanın sisteminde mevcut olması halinde, şubeye gitmenize gerek kalmadan telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden de vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.
Vadeli mevduat hesabı nasıl işler?
Vadeli hesaplardaki para işletilirken standart bir formül kullanılarak hesaplama yapılır. Bu hesaplama sonucunda mevduat sahibinin elde edeceği brüt kazanca ulaşılır. Brüt kazançta vergiler düşülür ve sonrasında elde kalan tutar hesap sahibine ödenir. Banka, vadeli hesaplardaki paraları nakit ihtiyacı olan diğer müşterilerine kullandırarak işletir ve kazanç elde eder. Paranın hesapta işletilmesinden sonra hesap sahibine ödenecek para şu formüllerle hesaplanır.