Vatandaşın yükü artıyor! Vergi, harç ve cezalar artacak, gelir vergisi dilimleri netleşecek

Vatandaşın vergi yükü artıyor

Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) tespitine son 1 ay kaldığını dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, NowHaber’e değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, ekim ayı enflasyonu ile YDO’nun ortaya çıkacağını belirterek, “3 Kasım 2024’te YDO’nun ne kadar olduğunu tam olarak göreceğiz. Bugünden bir projeksiyon yaptığımızda 1 Ocak 2025 için uygulanacak yeni vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışta bir parametre olan Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 44 civarında geleceğini öngörüyoruz. Yani yüzde 1 bile gelse son ayın ÜFE’si yüzde 44’e denk gelecek” dedi.