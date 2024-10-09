Vatandaşın yükü artıyor! Vergi, harç ve cezalar artacak, gelir vergisi dilimleri netleşecek
TÜİK’in ekim ayı enflasyonu ile birlikte 2025 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) vergi, harç ve cezalarda artışa neden olacak. Kasım ayında açıklanacak oran ile birlikte gelir vergisi dilimleri de güncellenecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl artış yaşanacak kalemleri açıkladı ve artış için oran verdi.
2025 yılı vergi, harç ve cezalara gelecek zammı belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kasım ayında açıklanacak ekim ayı enflasyonuyla belli olacak.
2025 yılında uygulanacak zam oranı ile birlikte trafik cezaları, MTV, pasaport, ehliyet ve yurt dışı çıkış harcı, telefonu kayıt (IMEI), emlak vergileri ve araç muayene ücretleri netlik kazanacak.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl vergi yükünün 2025’te artacağını dikkat çekerek zam olacak kalemleri açıkladı ve artış için oran verdi.
Vatandaşın vergi yükü artıyor
Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) tespitine son 1 ay kaldığını dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, NowHaber’e değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, ekim ayı enflasyonu ile YDO’nun ortaya çıkacağını belirterek, “3 Kasım 2024’te YDO’nun ne kadar olduğunu tam olarak göreceğiz. Bugünden bir projeksiyon yaptığımızda 1 Ocak 2025 için uygulanacak yeni vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışta bir parametre olan Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 44 civarında geleceğini öngörüyoruz. Yani yüzde 1 bile gelse son ayın ÜFE’si yüzde 44’e denk gelecek” dedi.