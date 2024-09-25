Vatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyor

Bozuk olan ATM yerine "ortak" makinelerden işlem yapmaya çalışanlar ise 5 bin lira çekmek için 90 lira masraf ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan istisnasız tüm bankaların ATM’leri haftada birkaç gün para çekimine kapalı olması durumuna karşı, para yatırma ve diğer işlemleri yapıyor. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor.