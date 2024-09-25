Vatandaşlar ATM'lerden para çekemiyor... 'Bankalar bilinçli olarak izin vermiyor' iddiası büyüyor
Banka ATM'lerinin "Şu anda hizmet veremiyoruz", "Bu ATM'den para çekme işlemi gerçekleştirilemiyor" şeklindeki hizmet sıkıntıları vatandaşları zor durumda bırakıyor. Uzmanlar yaşanan sürecin bilinçli olduğunu iddia ederek, bankaların bu durumu lehine çevirdiklerini belirtiyor. Tüketici dernekleri "Aynı ATM iki gün para vermezse suç" diyor.
Son dönemde ATM’ler ilk işlevi olan "para çekme" görevini yerine getirmiyor. Hâl böyle olunca da her yıl milyarlarca liralık kâr açıklayan bankacılık sektörü, konu hizmete gelince sınıfta kalıyor.
“Hızlı ve kolay bankacılık” gibi reklam sloganlarıyla kamuoyuna hizmetlerini duyuran sektör oyuncuları, pratikte farklı davranıyor. Özellikle ATM’lerde yaşanan problemlerin sonu gelmiyor. En sık yaşanılan mağduriyet ise tüketicinin para çekememesi…
Bazı banka ATM’lerinde “Şu anda hizmet veremiyoruz” notu yazarken, bir başkasında “Sadece döviz çekmeye” izin veriliyor. Özellikle emeklilerin kullandığı nakit hizmeti, çoğu yaşlı olan bu kesim için işkenceye dönüşüyor.
Bozuk olan ATM yerine "ortak" makinelerden işlem yapmaya çalışanlar ise 5 bin lira çekmek için 90 lira masraf ödemek durumunda kalıyor. Öte yandan istisnasız tüm bankaların ATM’leri haftada birkaç gün para çekimine kapalı olması durumuna karşı, para yatırma ve diğer işlemleri yapıyor. Bu da kafalarda soru işareti oluşturuyor.
Tüketicilerin sosyal medyadaki "para yatırırken alıyor, çekerken vermiyor" gibi paylaşımları dikkati çekiyor. Tüketici dernekleri, gelen şikâyetlerin her geçen gün arttığını ve bu konuda bankalara yaptırım uygulanması gerektiğini belirtiyor. Bilişim uzmanları ise, bankaların bilinçli olarak nakit para vermediğini iddia ediyor.