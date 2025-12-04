Ve işte BİST100'de piyasa değeri en yüksek 10 şirket! Öne çıkan sektör değişmedi...

BIST’te piyasa değeri sıralaması yatırımcıların en çok takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. 2025 listesinde öne çıkan şirketler, ekonomideki dalgalanmalara rağmen güçlü finansal yapıları ve uzun vadeli büyüme potansiyelleriyle portföylerde önemli bir yer ediniyor. Bankacılıktan sanayiye, teknoloji yatırımlarından ihracat performansına kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden bu devler, Türkiye’nin kurumsal gücünü ve rekabet kapasitesini ortaya koyuyor.