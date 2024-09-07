  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model

Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model

Türkiye motosiklet cenneti oldu. Çevrimiçi market ve yemek uygulamalarından sonra motosiklet kullanımı en yüksek seviyesine geldi

Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model - Sayfa 1

Tüm bu uygulamaların yanı sıra B sınıfı ehliyetlerin düzenlenmesiyle beraber 125 CC motosiklet satışları patladı. Motosikletini değiştirmek isteyenler, yeni motosiklet alacaklar Türkiye'de satılan en ucuz 125 CC motosikletleri araştırmaya başladı.

1 | 19
Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model - Sayfa 2

Ehliyetlerde yapılan düzenlemelerin ardından B sınıfı ehliyetlerin de artık motosiklet kullanabiliyor olması Türkiye'deki satışları da artırdı. Hal böyle olunca bayiilerdeki 125 CC motosikletlere olan ilgi hat safhaya çıktı. Biz de sizler için en ucuz 125 CC motosikletleri ve fiyatlarını derledik. İşte 7 Eylül 2024 tarihi itibariyle Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosiklet modelleri:

2 | 19
Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model - Sayfa 3

1- Mondial

DriftL 74.900 TL
125 Vulture i 83.301 TL
125 Strada 89.900 TL
125 Lavinia 49.900 TL

3 | 19
Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model - Sayfa 4

2- Aprilla

RS125 219.000 TL
SR GT 125 179.000 TL
RX 125 179.000 TL
Tuono 125 179.000 TL

4 | 19