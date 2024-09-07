Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model
Türkiye motosiklet cenneti oldu. Çevrimiçi market ve yemek uygulamalarından sonra motosiklet kullanımı en yüksek seviyesine geldi
Tüm bu uygulamaların yanı sıra B sınıfı ehliyetlerin düzenlenmesiyle beraber 125 CC motosiklet satışları patladı. Motosikletini değiştirmek isteyenler, yeni motosiklet alacaklar Türkiye'de satılan en ucuz 125 CC motosikletleri araştırmaya başladı.
Ehliyetlerde yapılan düzenlemelerin ardından B sınıfı ehliyetlerin de artık motosiklet kullanabiliyor olması Türkiye'deki satışları da artırdı. Hal böyle olunca bayiilerdeki 125 CC motosikletlere olan ilgi hat safhaya çıktı. Biz de sizler için en ucuz 125 CC motosikletleri ve fiyatlarını derledik. İşte 7 Eylül 2024 tarihi itibariyle Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosiklet modelleri:
1- Mondial
DriftL 74.900 TL
125 Vulture i 83.301 TL
125 Strada 89.900 TL
125 Lavinia 49.900 TL
2- Aprilla
RS125 219.000 TL
SR GT 125 179.000 TL
RX 125 179.000 TL
Tuono 125 179.000 TL