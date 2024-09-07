Ve Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosikletler belli oldu! İşte kuryelerin en çok tercih ettiği model

Ehliyetlerde yapılan düzenlemelerin ardından B sınıfı ehliyetlerin de artık motosiklet kullanabiliyor olması Türkiye'deki satışları da artırdı. Hal böyle olunca bayiilerdeki 125 CC motosikletlere olan ilgi hat safhaya çıktı. Biz de sizler için en ucuz 125 CC motosikletleri ve fiyatlarını derledik. İşte 7 Eylül 2024 tarihi itibariyle Türkiye'deki en ucuz 125 CC motosiklet modelleri: