Veliler isyanda! Okullar bağış parasını zorunlu tutuyor, fiyatlar özellerle yarışıyor

Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye yardımları isterken bazılarında ise bağış ücretleri 1.000 TL’den başlıyor ilçeye, okulun başarı seviyesine, sosyal olanaklarına göre 150 bin TL’yi dahi aşıyor. Özel okul ücretlerine yaklaşan okullar arasında ortaokul öğrencisinin kaydı için başarı belgelerini, katıldığı kursların sertifikalarını isteyenler bile var.