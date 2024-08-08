Veliler isyanda! Okullar bağış parasını zorunlu tutuyor, fiyatlar özellerle yarışıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, bağışların önüne geçmek için kayıtları otomatik olarak adrese dayalı yaptı ancak okullar kayıt için bağışları yine zorunlu tutuyor. Bazı okullar, kırtasiye yardımı isterken bazılarında ücretler 1.000 TL’den başlıyor. Aralarında 150 bin TL’leri aşan ücretlerle özel okullarla yarışanlar dahi var...
Çocuğu anaokulu, ilkokul ve ortaokula başlayacak veliler, okul bulma telaşında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağış ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için bu yıl ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarını, adrese dayalı olarak yaptı.
Kayıtlar, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. Ancak kayıtlar otomatik olarak yapılmasına rağmen veliler, okullara gittiğinde yüksek bağış ücretleriyle karşılaştı.
Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye yardımları isterken bazılarında ise bağış ücretleri 1.000 TL’den başlıyor ilçeye, okulun başarı seviyesine, sosyal olanaklarına göre 150 bin TL’yi dahi aşıyor. Özel okul ücretlerine yaklaşan okullar arasında ortaokul öğrencisinin kaydı için başarı belgelerini, katıldığı kursların sertifikalarını isteyenler bile var.
Okul aile birliği topluyor
Bağış topladığı iddia edilen okulları arayarak çocuğumuzun kaydını yapmak istediğimizi belirttik. Görüştüğümüz yetkililer bağışlarla ilgili telefonda bilgi vermedi, detayları yüz yüze görüşmek istedi. Ancak hiçbiri ‘bağış almıyoruz’ demedi. Bazı okullar ise bağışlarla ilgili konuların okul aile birlikleri üzerinden yürütüldüğünü aktardı.