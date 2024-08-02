Vergi avantajı sona erdi, KKM’ye stopaj geldi: Yatırımcı TL mevduata yönelir mi?

"Vergi kazançtan alınacak"

Peki KKM’den dönen para TL mevduata geçer mi? Mevduat faizleri daha da yükselir mi? Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre KKM’ye vergi getirildi. 6 ay vadeli KKM’ye yüzde 7.5, 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 5 gelir vergisi stopajı uygulanacak. Bu kazançtan alınan bir vergidir.