Vergi avantajı sona erdi, KKM’ye stopaj geldi: Yatırımcı TL mevduata yönelir mi?
Geçen haftalarda Kur Korumalı Mevduata (KKM) uygulanan faiz alt limitinin düşürülmesinin ardından bu hafta stopaj uygulanmasına karar verildi. KKM’nin cazibesinin azaltılması adına atılan adımlar sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi. Peki karar yatırımcıyı TL mevduata çeker mi? 1 milyon liranın aylık net kazancı ne oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan vergi avantajı sona erdi. Buna göre 6 ay vadeli KKM'ye yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli KKM'ye ise yüzde 5 stopaj uygulanacak.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası, KKM hesaplarına uygulanan en düşük faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 35’e çekmişti. Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla birlikte KKM hesaplarında tutarlar düşüş göstermeye devam ediyor.
"Vergi kazançtan alınacak"
Peki KKM’den dönen para TL mevduata geçer mi? Mevduat faizleri daha da yükselir mi? Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre KKM’ye vergi getirildi. 6 ay vadeli KKM’ye yüzde 7.5, 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 5 gelir vergisi stopajı uygulanacak. Bu kazançtan alınan bir vergidir.
Diyelim ki KKM’ye 1 milyon TL yatırdınız, ilgili dönemde 50 bin TL para kazandınız. 50 bin TL’nin eğer 6 aylıksa yüzde 7.5’ini, 1 yıllıksa yüzde 5’ini devlet gelir vergisi stopajı olarak sizden kesecek, geri kalan kısım banka hesabına yatırılacak.