Vergi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma yolda: SGK Uzmanı Özgür Erdursun detayları açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini sürdürürken, vergi tahsilatını artırmak amacıyla da yoğun bir çalışma yürütüyor. Vergi borçlarını zamanında ödemeyen mükellefler için haciz işlemleri devreye alınırken, ödeme gücü olmayan mükellefler için ise yeniden yapılandırma seçenekleri değerlendiriliyor.