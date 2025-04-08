Vergi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma yolda: SGK Uzmanı Özgür Erdursun detayları açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarını ödemekte zorlanan mükellefler için Maliye Bakanlığı'nın yeni bir yapılandırma düzenlemesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Erdursun, vergi affına ilişkin detayların da yakın zamanda netleşmesinin beklendiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini sürdürürken, vergi tahsilatını artırmak amacıyla da yoğun bir çalışma yürütüyor. Vergi borçlarını zamanında ödemeyen mükellefler için haciz işlemleri devreye alınırken, ödeme gücü olmayan mükellefler için ise yeniden yapılandırma seçenekleri değerlendiriliyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir vergi affının yolda olduğunu paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, tahsilatı zorlaşan borçlar için hayata geçirmeyi planladığı yeni yapılandırma paketinin Bağ-Kur borçlarını da kapsayıp kapsamayacağı ise kamuoyunda merak konusu oldu.