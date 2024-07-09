Vergi harekete geçirdi efsane modele indirim geldi! Renault fiyatları 1 milyon TL'nin altına çekti

EK VERGİ UYGULANMAYA BAŞLAYINCA...

Ekonomi Gazetesi'nde Aysel Yücel'in yaptığı habere göre, Çin merkezli otomobillere gelen yüzde 40 ek vergi zammı uygulanmaya başladı. Dolayısıyla Çin merkezli tüm araçlara 100 TL ilave zam da gelmiş oldu. Hal böyle olunca Renault Clio modeli için harekete geçti ve fiyatları 1 milyon TL'nin altına indirdi