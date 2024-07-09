Vergi harekete geçirdi efsane modele indirim geldi! Renault fiyatları 1 milyon TL'nin altına çekti
Çin vergisi Renault markasını harekete geçirdi. En çok tercih edilen Clio modeli için fiyatları güncelledi. Listeyi 1 milyon TL'nin altına çekti. İşte Renault'un efsane modeline gelen indirimin ardından ortaya çıkan fiyat listesi
Türkiye'nin Çin menşeili otomobillere yüzde 40'lık ek vergi getirmesinden sonra Avrupa merkezli otomotiv şirketlerinin iştahı kabardı. Bu kapsamda Renault efsane modeli Clio için fiyatları 1 milyon TL'ye çekti. Kampanya hakkında detaylı bilgi verdi. İşte Renault fiyat listesi 2024
EK VERGİ UYGULANMAYA BAŞLAYINCA...
Ekonomi Gazetesi'nde Aysel Yücel'in yaptığı habere göre, Çin merkezli otomobillere gelen yüzde 40 ek vergi zammı uygulanmaya başladı. Dolayısıyla Çin merkezli tüm araçlara 100 TL ilave zam da gelmiş oldu. Hal böyle olunca Renault Clio modeli için harekete geçti ve fiyatları 1 milyon TL'nin altına indirdi
Renault'un bu kampanyalı fiyatından yararlanmak isteyenler ilgili yetkili satıcılar aracılığıyla basit bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Renault sınırlı sayıdaki Clio modelini satarak stoklarını eritmek istiyor. Siz de elinizi çabuk tutarak bu ekonomik fiyattan hemen yararlanabilirsiniz.
RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ 2024
equilibre 1.0 SCe 65 hp 942.000 ₺
equilibre 1.0 TCe 90 hp 973.000 ₺
equilibre 1.0 TCe ECO 100 hp 1.024.000 ₺
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.075.000 ₺
evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.101.000 ₺
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.229.000 ₺
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.495.900 ₺