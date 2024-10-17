Vergi için cepten çıkan para hesaplandı! Bir günde kaç lira vergi ödüyoruz?
Çalışanların günlük ortalama harcamasının kaç lirasının vergiye gittiği merak konusu oldu. Rutin olarak hemen hemen her vatandaş dışarıda olduğu gün içinde pek çok vergi ödüyor.
Kahvaltıdan, öğle yemeğine, kahveden, atıştırmalığa sadece yeme içmeye günlük onlarca lira vergi ödeniyor.
Buna bir de ev için yapılan harcamalar ve maaştan kesilen tutar da eklenince durum giderek derinleşiyor.
Rutin harcamalara ödenen vergi hesaplandı
Çalışan milyonlarca kişinin bir günde rutin harcamalarında ödediği vergiler hesaplandı. Sadece gün içinde yapılan günlük harcamalar dikkate alındığında vatandaşın cebinden çıkan para nüfusa oranlandığında milyarlarca lirayı buluyor.
“Yemek değil vergi yiyoruz”
Çalışan bir vatandaş bir günde kahvaltı, öğle yemeği, kahve ve atıştırmalık derken en basit şekliyle yeme içmeye ortalama 52,79 lira vergi ödüyor.