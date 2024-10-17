Vergi yüzsüzlerinde ilk liste açıklandı! Yeni ifşalar 1 Kasım'da yayınlanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı vergi yüzsüzleri olarak duyurduğu ilk listeyi açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı devlete 5 milyon liradan fazla vergi borcu olan 57 firma ve kişiyi tek tek açıkladı. Yeni ifşalar 1 Kasım’da yayınlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergide adaleti güçlendirmek için vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kesinleşmiş vergi ve cezalara ilişkin önemli bir adım attı. Vadesi geçmiş ve henüz ödenmemiş borçlar listeler halinde paylaşılmaya başlandı.
30 Eylül’e kadar ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak
Vergi ve ceza listeleri için tarihler belli oldu. Hazırlanacak listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi dolmuş ve 30 Eylül’e kadar ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak. Ayrıca, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşmiş tarhiyatlar da listelere yansıtılacak.
Vergi yüzsüzlerinde yeni isimler kasım ayında GİB'te açıklanacak
Her bir vergi dairesine 5 milyon lira veya üzerinde borcu olan, ya da bu tutarda kesinleşmiş vergi ve ceza yükümlülüğü bulunan mükelleflerin isimleri 15-31 Ekim tarihleri arasında ilgili vergi daireleri tarafından duyurulacak.