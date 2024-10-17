Vergi yüzsüzlerinde ilk liste açıklandı! Yeni ifşalar 1 Kasım'da yayınlanacak

Vergi yüzsüzlerinde yeni isimler kasım ayında GİB'te açıklanacak

Her bir vergi dairesine 5 milyon lira veya üzerinde borcu olan, ya da bu tutarda kesinleşmiş vergi ve ceza yükümlülüğü bulunan mükelleflerin isimleri 15-31 Ekim tarihleri arasında ilgili vergi daireleri tarafından duyurulacak.