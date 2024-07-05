Vergilerin özellikleri nelerdir?

Verginin bir diğer özelliği de kesin olmasıdır. Buna göre bir borç işleminde olduğu gibi verginin bir süre sonra geri ödenmesi mümkün değildir. Vergiyi ödeyen yükümlü, bir daha verginin geri ödenmesini talep edemez. Vergi devlete belirsiz bir süre için verilen bir borç veya kredi niteliğinde değildir.