Vergilerin özellikleri nelerdir?
Vergi; devlet veya vergilendirme yetkisini devrettiği kurumlar tarafından konur ve toplanır. Anayasal ilkeler gereği devlet veya yetkisini devrettiği kuruluşlar tarafından alınabilir. Toplumda bunların dışında kurum ve kuruluşların vergi koyma veya toplama yetkisi yoktur. Peki, verginin özellikleri nelerdir?
Vergi nedir?
Devletin kamusal hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için vatandaş ve kurumlarından kanunlarla belirtilen esaslara uygun şekilde topladığı paraya “vergi” denir.
Verginin özellikleri nelerdir?
Vergi karşılıksızdır. Buna göre, vergi ödeyen yükümlüler bunun karşılığında herhangi bir hizmetin yapılmasını veya bir malın verilmesini isteyemezler. Gerçekte verginin, birey açısından diğer ödentilerden en önemli farkı, bireyin ödediği vergi karşılığında, kamu hizmetinin niteliği ve niceliği açısından farklı bir muameleye tabi tutulmasıdır. Kısaca, vergilerle, bu vergilerin finanse ettiği kamu hizmetleri arasında doğrudan bir ilişki yoktur.
Verginin en önemli özelliği “zor” öğesine dayanmasıdır. “Zor” öğesi, devletin egemenlik hakkına dayalı olarak yasayla düzenlenen bir öğedir.
Verginin bir diğer özelliği de kesin olmasıdır. Buna göre bir borç işleminde olduğu gibi verginin bir süre sonra geri ödenmesi mümkün değildir. Vergiyi ödeyen yükümlü, bir daha verginin geri ödenmesini talep edemez. Vergi devlete belirsiz bir süre için verilen bir borç veya kredi niteliğinde değildir.