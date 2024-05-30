Virman hesap nedir? Virman ile EFT arasındaki fark!
Fransızca "virement" sözcüğünden dilimize geçen bir kelime olan virman, transfer veya aktarım anlamına gelir. Peki, virman ile transfer arasındaki fark nedir? Virman hesabın özellikleri nelerdir? Hesaptan karta virman nedir? Virman işleminin avantajları nelerdir? İşte virman ile ilgili detaylar…
Virman hesap nedir?
Virman hesap, aynı bankada aynı kişiye ait iki farklı hesap arasında yapılan para transferi işlemidir. Örneğin, bir bankada maaş hesabınız ve döviz hesabınız var. Maaşınız yattıktan sonra bir kısmını döviz hesabınıza aktarmak için virman işlemi yapabilirsiniz.
Virman hesabın özellikleri nelerdir?
Virman hesap, iki tarafın borçlarının karşılıklı ve basitleştirilmiş bir ödeme şekli üzerinde anlaştığı bir anlaşma ile yönetilir. Virman hesabı; ödemeleri, tahsilatları, nakit çekimleri, çekle ödemeleri ve transferleri merkezileştirir.
Ayrıca, geleneksel bir banka veya çevrimiçi bir banka ile açılabilir. Prensipte açılışla bağlantılı herhangi bir ücret yoksa birçok bankacılık kurumu artık hesap bakım ücretleri ve olası hesap kapatma ücretleri almaktadır. İlişkili hizmetler de genellikle ücretlidir.
Hesaptan karta virman nedir?
Virman hesabın sunduğu para transferi avantajlarından biri hesaptan karta virmandır. Bu işlemde hesabın yer aldığı bankaya ait olan bir kredi kartı mevcut ise ekstre ödeme kolaylığı gerçekleştirilebilir. Yani virman hesap sahibi kişi, aynı bankaya ait kredi kartına para transferi yaparak virman işlemi gerçekleştirebilir.