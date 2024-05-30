Virman hesap nedir? Virman ile EFT arasındaki fark!

Ayrıca, geleneksel bir banka veya çevrimiçi bir banka ile açılabilir. Prensipte açılışla bağlantılı herhangi bir ücret yoksa birçok bankacılık kurumu artık hesap bakım ücretleri ve olası hesap kapatma ücretleri almaktadır. İlişkili hizmetler de genellikle ücretlidir.