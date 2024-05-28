VIX endeksi (Korku endeksi) nedir? VIX endeksinin değerleri!
Finans piyasalarını dolaylı veya doğrudan etkileyen birçok faktör mevcuttur. VIX endeksi de bunlardan biridir. Peki VIX endeksi nedir? VIX endeksinin değerleri nelerdir? Volatilite nedir? İşte detaylar…
VIX endeksi ( Korku endeksi) nedir?
Finansal piyasalarda volatiliteyi ölçen ve özellikle S&P 500 endeksi opsiyonlarının fiyat hareketlerini izleyen bir endekstir. VIX, piyasa beklentilerini yansıtan ve çoğunlukla "korku endeksi" veya "korku göstergesi" olarak bilinen bir volatilite ölçüsüdür.
Volatilite nedir?
Volatilite ise, bir finansal enstrümanın fiyatlarının zaman içindeki dalgalanma derecesini veya fiyat değişkenliğini ölçen bir terimdir.
VIX Endeksi'nin değeri, S&P 500 endeksine dayalı olarak hesaplanır ve genellikle bir yüzde cinsinden ifade edilir. VIX değeri yükseldikçe, yatırımcılar ve tüccarlar piyasadaki belirsizlik ve risk artışını gösteren bir sinyal olarak değerlendirebilirler. Özellikle finansal krizler, siyasi belirsizlikler veya önemli ekonomik olaylar gibi dönemlerde VIX endeksi genellikle yükselir.
VIX endeksinin değerleri nelerdir?
1-) Düşük VIX değerleri
(Genellikle 10-20 arası)
Düşük VIX değerleri, piyasanın genellikle istikrarlı olduğunu ve az volatiliteye sahip olduğunu gösterebilir. Bu dönemde yatırımcılar, piyasanın güvende olduğunu ve risk düzeyinin düşük olduğunu düşünebilirler. Uzun vadeli yatırım stratejileri veya portföy yönetimi için tercih edilebilir.