VIX endeksi (Korku endeksi) nedir? VIX endeksinin değerleri!

VIX Endeksi'nin değeri, S&P 500 endeksine dayalı olarak hesaplanır ve genellikle bir yüzde cinsinden ifade edilir. VIX değeri yükseldikçe, yatırımcılar ve tüccarlar piyasadaki belirsizlik ve risk artışını gösteren bir sinyal olarak değerlendirebilirler. Özellikle finansal krizler, siyasi belirsizlikler veya önemli ekonomik olaylar gibi dönemlerde VIX endeksi genellikle yükselir.