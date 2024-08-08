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  4. Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke

Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schegen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarına en çok onay veren 5 ülke belli oldu.

Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke - Sayfa 1

Vize ve seyahat üzerine haberler yapan SchengenVisaInfo AB ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize onayı veren ülkeleri sıraladı. 

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Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke - Sayfa 2

2023 yılının verilerini inceleyen kuruluş, Schengen vize başvurusunun onaylanma ihtimalinin ise 82.2 olduğunu belirterek, "Eğer Türk vatandaşıysanız" ifadesini kullandı ve vize onayının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.

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Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke - Sayfa 3

Buna göre  Türklerin Schengen vizesi başvuruları için en yüksek onay oranına sahip beş ülke şu şekilde;

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Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke - Sayfa 4

Portekiz: Yüzde 93

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