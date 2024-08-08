Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke

2023 yılının verilerini inceleyen kuruluş, Schengen vize başvurusunun onaylanma ihtimalinin ise 82.2 olduğunu belirterek, "Eğer Türk vatandaşıysanız" ifadesini kullandı ve vize onayının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.