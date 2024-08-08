Vize almayı düşünenler dikkat: İşte Schengen vizesini en kolay veren 5 ülke
Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schegen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarına en çok onay veren 5 ülke belli oldu.
Vize ve seyahat üzerine haberler yapan SchengenVisaInfo AB ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize onayı veren ülkeleri sıraladı.
2023 yılının verilerini inceleyen kuruluş, Schengen vize başvurusunun onaylanma ihtimalinin ise 82.2 olduğunu belirterek, "Eğer Türk vatandaşıysanız" ifadesini kullandı ve vize onayının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.
Buna göre Türklerin Schengen vizesi başvuruları için en yüksek onay oranına sahip beş ülke şu şekilde;
Portekiz: Yüzde 93